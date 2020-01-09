Москва, , 13:37 — REGNUM В состав сборной России по санному спорту вошли Олеся Михайленко и Степан Фёдоров. Об этом 9 января заявил начальник команды Артём Петраков, сообщает ТАСС.

На ближайшем этапе Кубка мира, который пройдет в немецком Альтенберге с 11 по 12 января, Михайленко и Фёдоров заменят Екатерину Батурину и Александра Степичева.

Отмечается, что в этом же составе сборная России будет выступать и на следующем этапе Кубка мира, который состоится в норвежском Лиллехаммере с 18 по 19 января.

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