Махачкала, , 13:41 — REGNUM Спортсмены из Дагестана завоевали за 2019 год 1508 медалей на официальных соревнованиях всероссийского и международного уровней. В копилке республики 469 золотых, 420 серебряных и 619 бронзовых наград, пишет РИА «Дагестан».

На чемпионатах мира дагестанские спортсмены добыли 53 медали, из них 23 — высшего достоинства. На чемпионатах Европы 79 медалей, из которых 42 — золотые.

Победителями и призерами дагестанцы становились в соревнованиях по борьбе, боксу. тайскому боксу, кикбоксингу, каратэ, самбо, тхэквондо, ушу, смешанным единоборствам, а также футболу (6×6), волейболу, регби и шахматам.

Отметим, что в минувшем году дагестанским спортсменам не удалось превзойти показатель 2018 года. Тогда атлеты из республики завоевали на всероссийских и международных соревнованиях 1571 медаль, из которых 575 были высшей пробы.