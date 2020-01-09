Новосибирск, , 13:30 — REGNUM Омский филиал Главгосэкспертизы России повторно рассмотрел проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство Центра волейбола в Новосибирске. По итогам чего были выданы положительные заключения, говорится на сайте Главгосэкспертизы РФ.

На повторную госэкспертизу документация было подана после внесения изменений уже в ходе реализации проекта.

Напомним, что после первичной гоэкспертизы в конце 2014 года было начато строительство Центра в Центральном районе Новосибирска — на пересечении улицы Фрунзе и Ипподромской магистрали.

В Центре планируют проводить соревнования и тренировочные занятия не только по волейболу, но и баскетболу и теннису, а также оказывать физкультурно-оздоровительные услуги населению.

Он включён в федеральную адресную инвестиционную программу, а на региональном уровне — в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015−2021 годы».