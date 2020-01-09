Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с защитником «Тамбова» Максимом Осипенко. Об этом 9 января сообщается на сайте «Ростова».

Отмечается, что соглашение клуба с 25-летним защитником рассчитано на 4,5 года.

В сезоне 2019/20 Осипенко сыграл за «Тамбов» в 18 матчах в разных турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ранее он выступал за омский «Иртыш» и воронежский «Факел».

Напомним, «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионате России по футболу. В активе команды 34 очка в 19 матчах.

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