Сидней, Австралия, , 13:17 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Аргентины Гидо Пельей в первой четвертьфинальной игре турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 39 минут, завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

Хачанов семь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

Таким образом, сборная России вышла вперёд в противостоянии в командой Аргентины в четвертьфинале ATP Cup. Во второй игре встретятся Даниил Медведев и Диего Шварцман.

В случае победы Медведева Россия выйдет в полуфинал. Если выиграет Шварцман, то победитель определится в парной встрече.

Читайте также: Александрова вышла в полуфинал турнира в Шэньчжене