Москва, , 12:21 — REGNUM Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков приглашены на заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое состоится 10 января. Об этом 9 января заявила пресс-атташе организации Наталья Юхарева, сообщает ТАСС.

По словам Юхаревой, ВФЛА отравила Ласицкене, Сидоровой и Шубенкову письма с предложением принять участие в ближайшем заседании президиума.

На нём будут обсуждаться все вопросы, которые были заданы спортсменами в их открытом письме. Среди них, вопросы коммуникации ВФЛА с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и дисциплинарной организацией Athletics Integrity Unit, а также вопросы получения нейтрального статуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали в открытое письмо к руководству ВФЛА, в котором, в частности, задали вопросы о выборах нового руководства федерации, о процессе выдачи нейтральных статусов.

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