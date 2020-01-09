Пермь, , 11:52 — REGNUM В Пермском крае подвели итоги соревнований «Рождественское турне», в котором принимали участие юные летающие лыжники в возрасте от 8 до 13 лет. Турнир проходил с 4 по 8 января. В соревнованиях участвовали юные спортсмены из России, Белоруссии, Болгарии, Словакии, Финляндии, Казахстана, Польши, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Финал турнира прошел в Чайковском на комплексе трамплинов «Снежинка». Финальный день включён в официальный календарь международной федерации лыжных видов спорта (FIS), что позволило ребятам заработать первые очки в международной карьере. Среди победителей летающие лыжники Тимотеуш Дыдух из Польши, Эмилия Скоробогатых из Чайковского и Иван Козлов, Валерия Римдёнок из Санкт-Петербурга.

В общекомандном зачёте победу завоевала сборная Санкт-Петербурга. На втором месте сборная Прикамья, на третьем — сборная Казахстана.