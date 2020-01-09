Даллас, США, , 11:35 — REGNUM Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 9 января сообщается на сайте лиги.

Худобин отразил 30 бросков из 31 по своим воротам в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).

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Первой звездой признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который оформил дубль в игре против «Виннипег Джетс» (3:4).

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Третьей звездой стал нападающий «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз, на счету которого победная шайба в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).

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