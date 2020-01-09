Осло, , 11:21 — REGNUM Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не примет участия в этапе Кубка мира, который пройдёт в немецком Дрездене с 11 по 12 января. Об этом норвежское издание NRK.

Отмечается, что трёхкратный олимпийский чемпион пропустит этап Кубка мира из-за простуды.

Напомним, в настоящее время Клебо занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, отставая на 75 очков от российского спортсмена Александра Большунова, который также пропустит этап в Дрездене.

Читайте также: Александр Большунов впервые в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски»