Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Кубанью» (Краснодар) в очередном туре Суперлиги Париматч. Выездной для ростовчанок матч завершился со счётом 32:24. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

«Первую половину матча мы провели очень хорошо, действовали командно и в защите, и в атаке. Были и маленькие ошибки, и хорошие моменты. Вторую половину встречи старались провести так же, но у нас не получилось. Возможно, потому что соперник играл лучше и жёстче из-за большой разницы в счёте. Это был важный для нас матч, и, я думаю, команда проделала хорошую работу», — прокомментировал матч главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин.

Уточняется, что сегодня, 9 января, «Ростов-Дон» отправится в Майкоп, где сыграет с АГУ-«Адыиф».