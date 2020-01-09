Даллас, США, , 10:47 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 107:106.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, набравший 33 очка. В составе «Далласа» наибольшую результативность показал разыгрывающий Лука Данчич, на счету которого дабл-дабл из 27 очков и 10 результативных передач.

«Денвер» в настоящее время идёт на пятом месте в турнирной таблице НБА. «Даллас» занимает 11-е место.

Читайте также: Харден и Янг установили историческое достижение в НБА