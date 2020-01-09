Атланта, США, , 10:43 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 122:115.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Алтанты» Трей Янг, оформивший трипл-дабл из 42 очков, 13 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал защитник Джеймс Харден, на счету которого трипл-дабл из 41 очка, 10 подборов и 10 результативных передач.

Отметим, что Янг и Харден установили историческое достижение. Впервые в истории НБА игроки команд-соперников сделали по трипл-даблу, набрав при этом более 40 очков.

«Хьюстон» в настоящее время идёт на шестом месте в турнирной таблице НБА. «Атланта» занимает 30-е место.

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