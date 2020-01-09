Токио, , 10:28 — REGNUM Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава объяснил, почему на киберспортивных турнирах компании такие маленькие призовые фонды. По его словам, подобный подход позволяет японским разработчикам выделяться на фоне конкурентов, сообщил портал Video Games Chronicle 8 января.

По мнению Фурукавы, чемпионаты с небольшим призовым фондом позволяют охватывать «более широкий круг людей». Он заявил, что «возможность отличаться от других компаний без больших сумм призовых — сила Nintendo».

Напомним, призовой фонд турнира Evo по игре Super Smash Bros. Ultimate составил $35 тыс. Сообщается, что игроку, занявшему восьмое место, не хватило суммы призовых даже на то, чтобы оплатить свой гостиничный номер.

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