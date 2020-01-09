Окленд, США, , 10:13 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 107:98.

Самым результативным игроком матча стали форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов. В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Алек Бёркс, набравший 19 очков.

«Милуоки» в настоящее время является лидером в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» потерпел шестое поражение подряд и занимает 29-е место.

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