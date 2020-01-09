Лозанна, Швейцария, , 10:06 — REGNUM На зимних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Лозанне (Швейцария) российские спортсмены не будут ущемлены в правах. Об этом 9 января заявил журналистам глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Российской команде на этих юношеских Олимпийских играх рады так же, как и любой другой, участвующей в соревнованиях», — сказал Бах.

Он добавил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта ещё не вступили в силу. До принятия окончательного решения российские спортсмены имеют такие же права и обязанности, что и все остальные.

Напомним, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию на четыре года от участия и проведения крупных международных турниров. Санкции вступят в силу, если их одобрит Спортивный арбитражный суд (CAS).

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