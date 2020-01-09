Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Четверо российских хоккеистов вошли в топ-5 наиболее самых перспективных игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года по версии американского телеканала TSN. Об этом 9 января сообщается на сайте канала.

Первое место в рейтинге занял российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который 8 января провёл дебютный матч в НХЛ против «Колорадо Эвеланш» (5:3), отразив 29 из 32 бросков по своим воротам

Второе место занял нападающий Григорий Денисенко, который стал лучшим бомбардиром сборной России на молодёжном чемпионате мира в Чехии. На его счету три шайбы и шесть результативных передач очков в семи матчах. Сейчас он играет за ярославский «Локомотив», в 2018 году он был задрафтован клубом НХЛ «Флорида Пантерз» под общим 15-м номером.

Третьим стал 18-летний канадский защитник Боуэн Байрэм, который был выбран «Колорадо» на драфте 2019 года под общим четвёртым номером.

Четвёртое место в рейтинге занял хоккеист московского ЦСКА Кирилл Капризов, который был задрафтован «Миннесотой» под общим 135-м номером в 2015 году, а в 2018 году стал олимпийским чемпионом.

Пятым в рейтинге стал 20-летний Александр Романов, одноклубник Капризова по ЦСКА, который был выбран «Монреалем» на драфте 2019 года под 38-м номером.