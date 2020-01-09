Рига, , 09:45 — REGNUM 8 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» приняло на своем льду «Северсталь» из Череповца. Встреча прошла при трех с половиной тысячах зрителей «Арены Рига» и завершилась победой гостей в результате серии послематчевых буллитов — 3:2.

Командам не удалось открыть счет в первом периоде встречи, отложив этот момент вплоть до 5-й минуты следующего тайма. Тогда нападающий гостей Богдан Якимов помог «Северстали» размочить счет точным броском в ближний угол — 1:0. Но уже в заключительные две минуты периода «рижане» завладели инициативой, забросив две шайбы в ворота Владислава Подъяпольского. На 19-й минуте периода защитник хозяев Кристапс Сотниекс сравнял счет с помощью передачи Гинтса Мейи — 1:1. Через 23 секунды вратарю «череповчан» снова пришлось вытаскивать шайбу из своих ворот. Юное дарование «Динамо» Эмиль Гегерис вывел свою команду в лидеры, принеся по голевой передаче вернувшемуся в стан «латышей» Мэтью Майоне и Андрису Джериньшу — 1:2.

В заключительной 20-минутке «Северсталь» сравняли счет, благодаря усилиям нападающего Егора Яковлева, замкнувшего передачу украинца Егора Морозова на «пятаке» чужих ворот — 2:2.

В серии послематчевых буллитов, после безголевого овертайма, два удачных штрафных броска в исполнении игроков гостей Александра Петунина и Вадима Кудако принесли «Северстали» вторую победу к ряду.

«Северсталь» удерживает за собой 10 место на Западе, имея в своем активе 41 очко в 46 матчах регулярного чемпионата.