Москва, , 09:44 — REGNUM 8 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный «Спартак» принял на своем льду сильнейший заграничный клуб лиги — финский «Йокерит». Встреча прошла при восьми с половиной тысячах на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в результате овертайма — 3:2.

Счет встречи открыл новичок «Спартака» Федор Малыхин, для которого матч с «Йокеритом» стал третьим в форме «красно-белых». На 11-й минуте нападающий реализовал численное преимущество «Спартака», удачно добив шайбу в полупустые ворота соперника — 1:0. Отметим, что игрок отличился в третьем матче к ряду. Вскоре через две с половиной минуты игрового времени «Йокериту» удалось сравнять счет на табло. Никлас Йенсен нанес точный бросок в дальний угол ворот, оказавшись свободным на «пятаке» вражеских ворот — 1:1. Не растерявшийся под прессингом соперника «Спартак» быстро вернул себе лидирующие позиции. На 19-й минуте защитник Андрей Кутейкин забросил свою 4-ю шайбу в сезоне, принеся по результативной передаче Каспарсу Даугавиньшу и Илье Зубову — 2:1.

Во втором периоде финским гостям удалось вернуть равный счет. Датский форвард «шутов» Никлас Йенсен записал на свой счет дубль, отличились на 8-й минуте тайма.

Третий период не смог порадовать зрителя заброшенными шайбами, что, согласно регламенту, перевело игру в дополнительную 5-минутку овертайма.

Овертайм закончился на удивление быстро. «Йокериту» хватило всего полторы минуты, чтобы закрепить за собой звание победителя встречи. Защитник Сами Лепитсё стал исполнителем победного гола «шутов».

Таким образом, «Йокерит» обогнал «Спартак» в турнирной таблице Западной конференции, заняв четвертую строчку. На счету финской команды 61 результативный балл в 44 матчах чемпионата, что на 4 очка больше, чем у «красно-белых».