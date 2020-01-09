Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM В футбольном клубе «Ростов» опровергли появившуюся в ряде интернет-изданий информацию о якобы имеющемся пристрастии бывшего капитана жёлто-синих к алкоголю. Речь идёт о Рагнаре Сигурдссоне, который ранее расторг контракт с клубом.

«Сведения о якобы «серьёзных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствует действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку. Благодаря успешной игре, исландский футболист также вошел в состав символической сборной отбора Евро-2020», — говорится в заявлении команды.

ИА REGNUM ранее сообщало, что контракт с исландским защитником был расторгнут «по обоюдному согласию сторон». За «Ростов» Сигурдссон играл с января 2018 года.

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