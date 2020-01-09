Окленд, Новая Зеландия, , 09:13 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над своей соотечественницей Кристиной Макхейл в матче второго круга турнира в Окленде (Новая Зеландия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 59 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

Уильямс пять раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, три ошибки на подаче и 4 из 9 брейков.

В четвертьфинале турнира Уильямс сыграет с победительницей матча между немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.

Читайте также: Первая ракетка мира Барти проиграла во втором круге турнира в Брисбене