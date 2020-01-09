Пекин, , 09:06 — REGNUM Австралийская теннисистка, первая ракетка мира Эшли Барти проиграла представительнице США Дженнифер Брэдив матче второго круга турнира в Брисбене. Встреча, продолжавшаяся 1 час 31 минуту, завершилась со счётом 4:6, 6:7 (4:7).

Барти три раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы четыре эйса, ни одной ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Брэди сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой и представительницей Чехии Петрой Квитовой.

Напомним, в первом круге Брэди одержала победу над другой российской теннисисткой Марией Шараповой.

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