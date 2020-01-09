Лос-Анджелес, США, , 08:52 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В первом периоде счёт открыл нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар. Хоккеисты «Далласа» сравняли счёт и вырвали победу во втором периоде благодаря голам Джейми Бенна и Блейка Комо.

На сегодняшний день «Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 54 очка после 43 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 28-м месте с 38 очками после 45 игр.

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