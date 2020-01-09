Торонто, Канада, , 08:33 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Виннипега» шайбы забросили нападающие Николай Элерс, Мейсон Аплтон и Марк Шайфли. «Торонто» ответил голами Остона Мэттьюса, оформившего дубль, и Дмитрия Тимашова.

Победитель матча определился в серии буллитов. Решающий бросок исполнил форвард «Виннипега» Блейк Уилер.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 13-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 52 очка после 44 матчей. «Торонто» идёт на восьмом месте с 54 очками после 45 игр.

Читайте также: Передача Кузнецова не спасла «Вашингтон» в матче с «Филадельфией»