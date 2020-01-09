Филадельфия, США, , 08:26 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде команды забросили по две шайбы. На голы Трэвиса Конечны и Роберта Хега «Вашингтон» ответил точными бросками Никласа Бекстрёма и Якуба Враны. Победный гол забил во втором периоде форвард «Филадельфии» Кевин Хейз.

Добавим, что российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 52 очка после 44 матчей. «Вашингтон» идёт на первом месте с 65 очками после 45 игр.

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