Лондон, 9 января 2020, 06:44 — REGNUM 8 января на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере (Великобритания) в рамках ½ финала Кубка Английской Лиги сезона 2019/20 был разыгран первый матч между командами «Лестер» и «Астон Вилла». Игра завершилась паритетом сторон.
Лучшим игроком матча с оценкой 7.83 был признан 25-летний французский фланговый защитник Фредерик Гильбер, отличившийся забитым мячом, выигравший 1 воздушное единоборство и совершивший 3 успешных отбора и 2 обводки. Точность передач футболиста составила 59%.
Гол Келечи Ихеаначо на 74-й минуте стал для нигерийского форварда 6-м в сезоне во всех турнирах (3 — АПЛ, 3 — Кубок Лиги).
Статистика матча («Лестер"/"Астон Вилла»)
Удары 21/3
Удары в створ 6/1
Владение мячом 69%/31%
Фолы 16/13
Угловые 11/0
Оценки WhoScored 6.62/6.56
Составы на матч:
«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Фукс, Тилеманс, Мэддисон, Прает, Варди, Перес.
Запас: Олбрайтон (↑ 79), Уард, Ихеаначо (↑ 69), Бенкович, Джастин, Чоудури (↑ 46), Барнс.
Главный тренер: Брендан Роджерс.
«Астон Вилла»: Нюланд, Тейлор, Гильбер, Хос, Мингс, Луис, Грилиш, Накамба, Конса, Хассан, Эль-Гази.
Запас: Пелетейро, аль-Мухаммади, Лэнсбери (↑ 86), Честер, Калинич, Хурихан (↑ 67), Вассилев (↑ 74)
Главный тренер: Дин Смит.
Бригада арбитров: Крис Кавана | Даниэл Кук | Сиан Массей | Энтони Тейлор.
Желтые карточки: Эль-Гази — 36, Варди — 39, Конса — 74.
Забитые мячи: Фредерик Гильбер (Анвар Эль-Гази) 28 — 0:1, Келечи Ихеаначо (Джейми Варди) 74 — 1:1.