Лондон, , 06:44 — REGNUM 8 января на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере (Великобритания) в рамках ½ финала Кубка Английской Лиги сезона 2019/20 был разыгран первый матч между командами «Лестер» и «Астон Вилла». Игра завершилась паритетом сторон.

Лучшим игроком матча с оценкой 7.83 был признан 25-летний французский фланговый защитник Фредерик Гильбер, отличившийся забитым мячом, выигравший 1 воздушное единоборство и совершивший 3 успешных отбора и 2 обводки. Точность передач футболиста составила 59%.

Гол Келечи Ихеаначо на 74-й минуте стал для нигерийского форварда 6-м в сезоне во всех турнирах (3 — АПЛ, 3 — Кубок Лиги).

Статистика матча («Лестер"/"Астон Вилла»)

Удары 21/3

Удары в створ 6/1

Владение мячом 69%/31%

Фолы 16/13

Угловые 11/0

Оценки WhoScored 6.62/6.56

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Фукс, Тилеманс, Мэддисон, Прает, Варди, Перес.

Запас: Олбрайтон (↑ 79), Уард, Ихеаначо (↑ 69), Бенкович, Джастин, Чоудури (↑ 46), Барнс.

Главный тренер: Брендан Роджерс.

«Астон Вилла»: Нюланд, Тейлор, Гильбер, Хос, Мингс, Луис, Грилиш, Накамба, Конса, Хассан, Эль-Гази.

Запас: Пелетейро, аль-Мухаммади, Лэнсбери (↑ 86), Честер, Калинич, Хурихан (↑ 67), Вассилев (↑ 74)

Главный тренер: Дин Смит.

Бригада арбитров: Крис Кавана | Даниэл Кук | Сиан Массей | Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Эль-Гази — 36, Варди — 39, Конса — 74.

Забитые мячи: Фредерик Гильбер (Анвар Эль-Гази) 28 — 0:1, Келечи Ихеаначо (Джейми Варди) 74 — 1:1.