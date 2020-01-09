Париж, , 06:43 — REGNUM 8 января на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле (Франция) в рамках ¼ финала Кубка французской Лиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Лилль» и «Амьен». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «догов».

Гол 23-летнего бразильского вингера Луиса Араухо на 50-й минуте стал для футболиста 4-м в сезоне в составе «Лилля» в 16-ти матчах во всех турнирах (2 — Лига 1, 1 — Кубок Франции, 1 — Кубок Лиги). Новичок «догов» Виктор Осимхен, перешедший за 12 млн евро, за полсезона успел наколотить 14 мячей.

Статистика матча («Лилль"/"Амьен»)

Удары 16/2

Удары в створ 4/1

Владение мячом 58%/42%

Угловые 7/2

Составы на матч:

«Лилль»: Жардим, Габриел, Фонте, Челик, Брадарич, Бамба, Санчес, Андре, Сумаре, Осимхен, Араухо.

Запас: Сумаоро, Шека (↑ 80), Реми (↑ 64), Иконе, Меньян, Пье, Мандава (↑ 89).

Главный тренер: Кристоф Гальтье.

«Амьен»: Дрейер, Дибасси, Лефорт, Шеджу, Гнаоре, Монкондю, Зунгу, Алеэсами, Конате, Мендоса, Диабате.

Запас: Гартнер, Калабрези (↑ 75), Гходдос (↑ 70, Отеро, Блен (↑ 59), Корнетт.

Главный тренер: Лука Эльснер.

Желтые карточки: Зунгу — 21, Андре — 45, Калабрези — 88, Жардим — 90.

Красные карточки: Зунгу — 38.

Забитые мячи: Луис Араухо (Домагой Брадарич) 50 — 1:0, Виктор Осимхен (Бубакари Сумаре) 58 — 2:0.