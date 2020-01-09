Париж, , 06:42 — REGNUM 8 января на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) в рамках ¼ финала Кубка французской Лиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьен». Противостояние завершилось со счетом 6:1.

Три забитых мяча Мауро Икарди на 2-й, 49-й и 57-й минутах стали для форварда 15-м, 16-м и 17-м голами соответственно в сезоне за «ПСЖ» во всех турнирах.

«Пари Сен-Жермен» стал последней командой, вышедшей в полуфинал Кубка Лиги после «Реймса», «Лиона» и «Лилля».

Статистика матча («ПСЖ"/"Сент-Этьен»)

Удары 14/7

Удары в створ 9/5

Владение мячом 63%/37%

Угловые 6/6

Составы на матч:

«ПСЖ»: Рико, Керер, Маркиньос, Менье, Бернат, Верратти, Ди Мария, Гейе, Мбаппе, Неймар, Икарди.

Запас: Паредес (↑ 72), Кавани (↑ 72), Сарабия, Дракслер (↑ 81), Булка, Дагба, Куасси.

Главный тренер: Томас Тухель.

«Сент-Этьен»: Мулен, Трауко, Перрен, Эль Хаджи, Дебюши, Камара, Кабай, Фофана, Хазри, Онора, Ривера.

Запас: Колоджейчак (↑ 34), Ахолу, Аби (↑ 46), Норден, Коррея (↑ 61), Моуффек, Баич.

Главный тренер: Клод Пюэль.

Желтые карточки: Камара — 11, Фофана — 13, Дебюши — 25.

Красные карточки: Фофана — 31.

Забитые мячи: Мауро Икарди (Тома Менье) 2 — 1:0, Неймар (Анхель Ди Мария) 39 — 2:0, Джесси Мулен (автогол) 44 — 3:0, Мауро Икарди (Килиан Мбаппе) 49 — 4:0, Мауро Икарди (Килиан Мбаппе) 57 — 5:0, Килиан Мбаппе (Мауро Икарди) 67 — 6:0, Йоан Кабай 71 — 6:1.