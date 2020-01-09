Эр-Рияд, , 06:41 — REGNUM 8 января на стадионе «Король Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) в рамках ½ финала Суперкубка Испании 2019/20 был разыгран матч между командами «Валенсии» и «Реала». Игра завершилась крупной победой «сливочных».

Лучшим игроком встречи с оценкой 9.20 был признан испанский атакующий полузащитник Иско, совершивший 7 успешных обводок, 1 отбор и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач футболиста составила 94%.

Гол 34-летнего хавбэка сборной Хорватии Луки Модрича на 65-й минуте стал для игрока 5-м в сезоне во всех турнирах.

Статистика матча («Валенсия"/"Реал»)

Удары 7/16

Удары в створ 3/5

Владение мячом 38%/62%

Фолы 7/9

Угловые 7/4

Оценки WhoScored 6.21/7.13

Составы на матч:

«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Гайа, Васс, Гарай, Кондогбья, Солер, Парехо, Коклен, Гамейро, Ферран.

Запас: Коста, Черышев (↑ 70), Дьякаби, Силлессен, Гомес (↑ 58), Собрино (↑ 83), Эскердо.

Главный тренер: Альберт Селадес.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Йович.

Запас: Ареола, Милитао, Марсело (↑ 71), Родригес (↑ 77), Диас (↑ 83), Жуниор, Родриго.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

Бригада арбитров: Хесус Гил | Анхель Невадо Родригес | Хавьер Мартинес Николас.

Желтые карточки: Каземиро — 88.

Забитые мячи: Тони Кроос 15 — 0:1, Иско 39 — 0:2, Лука Модрич (Лука Йович) 65 — 0:3, Даниэль Парехо (пенальти) 90+1 — 1:3.