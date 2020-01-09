Лион, Франция, , 06:40 — REGNUM 8 января на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Лионе (Франция) в рамках ¼ финала Кубка французской Лиги сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Лион» и «Брест». Игра завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

Гол 23-летнего французского нападающего Муссы Дембеле на 19-й минуте стал для форварда 13-м в составе «Лиона» во всех турнирах (10 — Лига 1, 2 — Кубок Франции, 1 — Кубок Лиги).

«Лион» стал второй командой, вышедшей в полуфинал Кубка Лиги. Первой командой стал «Реймс», одолевший «Страсбург» в серии пенальти 7-го января.

Статистика матча («Лион"/"Брест»)

Удары 13/9

Удары в створ 9/6

Владение мячом 52%/48%

Угловые ¾

Составы на матч:

«Лион»: Тэтэрушану, Андерсен, Денайер, Тете, Корне, Терье, Ауар, Траоре, Мендеш, Тузар, Дембеле.

Запас: Лопес, Рафаэл, Марсело, Шерки (↑ 70), Гуири, Лукас (↑ 56), Какере (↑ 80).

Главный тренер: Руди Гарсия.

«Брест»: Леон, Шардонне, Баин, Перро, Бело, Фауссурье, Отре, Грандсир, Магнетти, Мбок, Менди.

Запас: Ларсоннер, Дуверне, Майи (↑ 79), Шарбоннье (↑ 68), Батоккьо, Н’Гома (↑ 56), Бааль.

Главный тренер: О. Далл’Оглио.

Желтые карточки: Тузар — 41, Ауар — 59, Магнетти — 59, Шарбоннье — 63, Н’Гома — 85, Перро — 87, Лукас — 90, Какере — 90.

Забитые мячи: Мусса Дембеле (Уссем Ауар) 19 — 1:0, Уссем Ауар (Кенни Тете) 55 — 2:0, Самуэль Грандсир (Кевин Маи) 86 — 2:1, Жеван Лукас 90 — 3:1.