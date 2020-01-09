Магадан, Магаданская область, , 04:18 — REGNUM По данным Росстата, Магаданская область, несмотря на развитую спортивную инфраструктуру, попала в список регионов, где население меньше всего занимается спортом.

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Вторым из дальневосточных регионов, где всё плохо со спортом, оказалась Бурятия. На Колыме любителей спорта всего 19,3% от общего количества населения, в Бурятии — 20,3%.

Стоит отметить, что различных спортзалов, клубов, стадионов в Магаданской области 268, в Бурятии — 214, пишет News.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023, которая пройдёт в Екатеринбурге.