Лозанна, Швейцария, , 20:52 — REGNUM В Международном олимпийском комитете (МОК) рассмотрят вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2020 после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет свое решение. Об этом 8 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя МОК Марка Адамса.

«Мы будем ждать вердикта CAS, прежде чем заниматься этим вопросом», — цитирует издание слова функционера.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2019 года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что ведет к дисквалификации России на четыре года. Это решение также не позволит спортсменам из России участвовать в главных спортивных мероприятиях под нейтральным флагом.

24 декабря 2019 года общее собрание членов РУСАДА приняло решение оспорить «вердикт» WADA в CAS, о чём уведомило антидопинговую организацию. Однако, WADA пока не направило уведомление в CAS о споре с РУСАДА о санкциях к российскому спорту.

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