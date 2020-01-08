Москва, , 19:55 — REGNUM 8 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» приняло на своем льду лидера Западной конференции «ЦСКА». Встреча прошла на «ВТБ Арене» и завершилась победой гостей с разгромным счетом — 4:1.

Счет встречи был открыт хозяевами льда на 5-й минуте первого периода. Финский нападающий «милиционеров», носящий имя великого хоккеиста Селляне, Теэму Пулккинен совсем недавно перешел в московскую команду, но уже начал приносить результат. Забросив шайбу в ворота «армейцев» он набрал свой третий результативный балл за четыре матча в качестве игрока «динамовцев». Напомним, что ранее финн выступал за другое «Динамо», минское. В этом сезоне игрок вышел на лед в 33 встречах чемпионата и, будучи лучшим бомбардиром «минчан», отличился 27 (17+10) очками.

Во втором периоде все поменялось. Гости смогли сломить оборону соперника и забросили три безответные шайбы. Сперва на 25-й секунде периода защитник «армейцев» Богдан Киселевич сравнял счет на табло — 1:1, Максим Мамин отметился голевой передачей. Под занавес 20-минутки, после упущенного пятиминутного большинства, «Динамо» пропустило в свои ворота еще две шайбы. На 19-й минуте большинство «ЦСКА» реализовал известный по выступлению за «Эдмонтон» в НХЛ Антон Слепышев, записав на свой счет 7-ю шайбу в этом сезоне — 1:2. Вскоре, за 6 секунд до перерыва чешский нападающий «ЦСКА» Иржи Секач удвоил преимущество хозяев в счете, принеся результативные баллы Максиму Шалунову и Сергею Калинину — 1:3.

Итоговый счет встречи был установлен на 9-й минуте заключительного периода. Константин Окулов замкнул передачу Иржи Секача — 1:4.

«ЦСКА» укрепили свои позиции на первом месте турнирной таблицы Западной конференции, заработав свой 67-й балл в этом сезоне. Отрыв от занимающего третье место «Динамо» составляет 5 очков.