Пекин, , 16:21 — REGNUM 29-летний вингер национальной сборной России и «Валенсии» Денис Черышев привлек внимание клуба из Китая. Об этом сообщил журналиста Хулио Суарес в эфире «El Chiringuito TV». Будучи игроком запаса, футболист сыграл в 10-ти матчах испанской Примеры (5 в старте), в которых отличился 1-м забитым мячом и 1-й голевой передачей. Также россиянин отметился голом в этом сезоне Лиги Чемпионов в игре против «Лилля» (1:1).

В составе сборной в квалификациях Чемпионата Европы 2020 Черышев в 5-ти играх отличился 5-ю голами и 3-мя ассистами.

По оценкам transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет €6 млн. Летом 2019-го года Черышев вернулся в «Вильярреал» из аренды в «Валенсию». Через 11 дней футболист перешел в стан «летучих мышей» на полноценной основе за €6 млн.

В настоящее время Черышев с командой находится в Саудовской Аравии, где примет участие в Суперкубке Испании, в котором также сыграют «Реал», «Барселона» и «Атлетик». Полуфинал между «Валенсией» и «Реалом» состоится 8-го января в 22:00 по МСК.