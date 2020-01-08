Ростов-на-Дону, , 14:20 — REGNUM Руководство «Шальке-04» из Гельзенкирхена готово заплатить €15 млн за 24-летнего форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова, выступающего в России третий сезон после перехода из «Бунекдора». Также в сделке предусмотрены бонусы в размере €5 млн. Трансферная стоимость футболиста по оценкам transfermarkt составляет €6.5 млн, пишет GoSport.

Несмотря на продолжительную безголевую серию, Шомуродов в списке бомбардиров РПЛ этого сезона с 10-ю голами делит второе место с Александром Соболевым (первое место занял Артем Дзюба, забивший 11 голов). В последний раз форвард сборной Узбекистана забивал 6-го октября прошлого года в матче с «ЦСКА» (3:1), где отметился забитым мячом и голевой передачей.

На квалификации к Чемпионату Мира 2022 нападающий в составе сборной забил 6 голов в пяти матчах (1 — Йемену, 2 — Сингапуру, 1 — Саудовской Аравии, 2 — Палестине). Узбекистан после 5-ти туров занимает первое место в группе с 9-ю очками.

Две недели назад Эльдор Шомуродов в Узбекистане был награжден дипломом Олимпийского комитета страны «За вклад в развитие узбекского спорта на международной арене». Также футболист был номинирован на звание лучшего футболиста Азии-2019, среди которых форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, вингер «Ред Булл Зальцбурга» (сейчас новичок «Ливерпуля») Такуми Минамино и другие.