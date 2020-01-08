Москва, , 13:47 — REGNUM Бывший глава Роспотребнадзора, а ныне — депутат Госдумы («Единая Россия») Геннадий Онищенко посетовал на то, что граждане России во время новогодних праздников, по его мнению, занимаются бездельем.

По информации Ura.ru, Онищенко считает, что в большинстве российских городов отсутствуют развлечения и поэтому российские граждане во время новогодних каникул заняты «бдением перед телевизором», что, в свою очередь, приводит к чревоугодию и злоупотреблению алкоголем.

Также народный избранник в очередной раз предложил сократить новогодние каникулы, сославшись на опыт западных стран в этом вопросе.

«Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами», — заявил экс-глава Роспотребнадзора.

Кроме этого, он добавил, что если России нужна растущая экономика, то для неё вредно «задерживаться на старте года».

Отметим, Геннадий Онищенко уже предлагал сократить новогодние каникулы в конце 2018 года, чтобы граждане России выходили на работу 2 января.