Пекин, , 11:21 — REGNUM К сдержанности и диалогу для разрешения разногласий призывает все стороны после обстрела Ираном американских военных баз в Ираке Китайская народная республика (КНР). Об этом 8 января на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Мы призываем все стороны к сдержанности», — заявил Шуан, комментируя информацию о нанесении Ираком ударов по военным базам США в Ираке.

Также официальный представитель МИД КНР выразил надежду на то, что стороны конфликта смогут разрешить существующие между ними разногласия и противоречия путём диалога, переговоров и других мирных способов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США запретили всем американским компаниям полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

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