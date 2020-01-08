Шэньчжэнь, Китай, , 10:44 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова уступила Зарине Дияс из Казахстана в матче второго круга на теннисном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Шэньчжэне.

Казахская спортсменка победила представительницу России в трех сетах со счетом 1:6, 7:6 (11:9), 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут. За это время Дияс, являющаяся 75-й в рейтинге WTA, три раза подала навылет, дважды ошиблась при подаче и реализовала 9 брейк-пойнтов. Анна Блиноква за этот же временной промежуток подала навылет 4 раза, допустила 11 двойных ошибок и смогла реализовать 5 из 17 возможных брейков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другая российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Китая Пэн Шуай в матче 1/8 финала теннисного турнира WTA в Шэньчжэне.