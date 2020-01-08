Анахайм, США, , 10:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» обыграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась победой гостей со счетом 3:4.

В составе победителей голами отметились Эрик Робинсон (12-я минута), Натан Гербе (39-я) и оформивший в матче дубль Зак Веренски (40-я в большинстве, 59-я в пустые ворота).

У «Дакс» голы на свой счет записали Райан Гецлаф (4-я) и также оформивший в матче дубль Ондржей Каше (21-я, 60-я при игре 6×5).

Отметим, по итогам встречи в активе «Коламбуса» стало 50 очков, что позволяет команде находиться на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Анахайма» 39 очков и четырнадцатое место на Западе.