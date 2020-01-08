Шэньчжэнь, Китай, , 10:39 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Китая Пэн Шуай в матче 1/8 финала теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне.

Спортсменка из России нанесла поражение китаянке в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Александрова подала навылет 7 раз, трижды ошиблась при подаче и смогла реализовать 5 из 7 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка за это же временной отрезок дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейка.

Отметим, соперницей Александровой в матче четвертьфинала станет победительница противостояния между белорусской теннисисткой Александрой Соснович и китаянкой Ван Цян.