Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнждерс» обыграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:3.

Голы у «Рейнджерс» забросили Крис Крайдер (9-я минута в большинстве), Мика Зибанежад (16-я), Брэди Шей (29-я), Райан Строум (34-я) и российский форвард Артемий Панарин (60-я в пустые ворота).

В составе «Эвеланш» шайбы забросили оформивший в матче дубль Джей Ти Комфер (5-я, 32-я) и Натан Маккиннон (7-я).

Также Артемий Панарин записал на свой счет в матче две результативные передачи и был признан первой звездой матча. Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, по итогам матча у «Рейнджерс» стало 44 очка в активе, что позволяет команде занимать двенадцатое место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Колорадо» 54 очка и вторая позиция на Западе.