Парадайс, США, , 09:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой гостей со счетом 3:4.

Счет в матче открыл на 3-й минуте российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Затем гости ещё дважды поразили ворота гостей усилиями Патрика Хёрнквиста (8-я) и Доминика Кагуна (25-я в большинстве).

Хозяева, в свою очередь, предприняли попытки отыграться голами Макса Пасиоретти (28-я) и Пола Шястны (35-я в большинстве), сведя преимущество гостей к минимуму.

Однако на 43-й минуте «Питтсбург» вновь увеличил свое преимущество в счете голом Брэндона Танева и все на что в итоге хватило хозяев — это на 53-й минуте вновь свести преимущество гостей к минимуму шайбой Райли Смита.

Отметим, по итогам мата в активе «Питтсбурга» 57 очков и третьем место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Вегаса» 54 очка и четвертое место на Западе.