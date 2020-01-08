Парадайс, США, 8 января 2020, 09:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра состоялась на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась победой гостей со счетом 3:4.
Счет в матче открыл на 3-й минуте российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Затем гости ещё дважды поразили ворота гостей усилиями Патрика Хёрнквиста (8-я) и Доминика Кагуна (25-я в большинстве).
Хозяева, в свою очередь, предприняли попытки отыграться голами Макса Пасиоретти (28-я) и Пола Шястны (35-я в большинстве), сведя преимущество гостей к минимуму.
Однако на 43-й минуте «Питтсбург» вновь увеличил свое преимущество в счете голом Брэндона Танева и все на что в итоге хватило хозяев — это на 53-й минуте вновь свести преимущество гостей к минимуму шайбой Райли Смита.
Отметим, по итогам мата в активе «Питтсбурга» 57 очков и третьем место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Вегаса» 54 очка и четвертое место на Западе.