Лос-Анджелес, США, , 09:48 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 117:87 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал в матче 31 очко.

Наиболее результативным у «Никс» оказался защитник Ар Джей Барретт, набравший за игру 19 очков.

Отметим, это третий подряд проигрыш «Нью-Йорка» в шести последних матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Лейкерс» данная победа стала шестой подряд.