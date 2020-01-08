Чикаго, США, , 09:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» переиграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Юнайтед-центра» в Чикаго и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.

Счет в матче открыл чешский форвард «Чикаго» Доминик Кубалик, отличившийся на 20-й минуте.

Однако на этом хоккейная удача хозяев кончилась, и после этого шведский нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм дважды (21-я и 37-я) поразил ворота хозяев и этим принес своему клубу победу.

Отметим, по итогам встречи в активе «Калгари» стало 51 очко, что позволяет клубу занимать седьмое место турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Чикаго» 44 очка и двенадцатое место там же.