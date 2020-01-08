Нашвилл, США, , 09:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» переиграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась в пользу гостей со счетом 2:6.

У «Бостона» голы забили Давид Пастрняк (2-я минута), Дэнтон Хайнен (29-я в большинстве), Патрис Бержерон (38-я), Крис Вагнер (43-я в большинстве), Дэвид Крейчи (60-я в пустые ворота) и Чарли Койл (60-я).

У их оппонентов шайбы в свой актив записали Филип Форсберг (31-я в большинстве) и Микаэль Гранлунд (59-я в большинстве).

Отметим, по итогам матча «Бостон» набрал 61 очко и находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Нэшвилла» 45 очков и одиннадцатое место на Западе.