Кливленд, США, , 09:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Детройт Пистонз» переиграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась со счетом 113:115 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Кавальерс» Кевин Лав, немного не добравший до дабл-дабла с 30 очками и 9 подборами.

У «Детройта» самым результативным оказался разыгрывающий Деррик Роуз, набравший 24 очка в матче. Его коллега по клубу — Андре Драммонд — оформил в матче дабл-дабл с 23 очками и 20 подборами.

Отметим, это третья победа «Детройта» за последние шесть матчей текущего сезона НБА. Для «Кливленда» данное поражение стало пятым подряд.