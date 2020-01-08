Санрайз, США, , 09:09 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койотс» обыграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

У «Аризоны» голы в свой актив записали Кристиан Дворак (31-я минута в большинстве), Оливер Экман-Ларссон (34-я), Тейлор Холл (36-я при игре 4×3), Карл Сёдерберг (58-я) и Лоусон Круз (60-я в пустые ворота).

У «Флориды» шайбы на счету Ноэля Аччари (32-я) и Майка Хоффмана (32-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Аризоны» стало 54 очка, что позволяет клубу находиться на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Флориды» 49 очков и десятое место на Востоке.