Детройт, США, , 09:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» уступил команде «Детройт Пистонз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей голы на свой счет записали оформивший в матче дубль Франс Нильсен (33-я и 52-я минуты), Робби Фаббри (41-я) и Филип Задина (57-я).

У их оппонентов отличились Арттури Лехконен (13-я в большинстве), Ник Судзуки (27-я в большинстве) и Виктор Мете (47-я).

Российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук отметился в матче двумя результативными передачами.

Отметим, по итогам встречи в активе «Детройта» стало 25 очков, клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ, находясь на шестнадцатом месте. У «Монреаля» 43 очка и тринадцатое место там же.