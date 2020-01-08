Финикс , США, , 08:48 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» уверенно обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Токинг Стик Ризот Арены» в Финиксе и закончилась со счетом 103:114 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник Девин Букер, который набрал 34 очка в матче.

В составе победителей самым результативным стал разыгрывающий Де'Аарон Фокс, на счету которого 27 очков за игру.

Отметим, это третья победа «Сакраменто» за последние четыре матча текущего регулярного сезона НБА. Для «Финикса» данное поражение стало вторым за последние шесть игр.