Роли, США, , 08:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась в овертайме пользу хозяев со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось со счетом 4:4. У «Каролины» голы на счету Лукаса Валльмарка (10-я минута), Уоррена Фёгеле (16-я), Джейка Гардинера (24-я) и Джоэля Эмундсена (25-я).

В составе «Филадельфии» шайбы забили Трэвис Конечны (1-я), Михаэль Раффль (9-я), Николя Обе-Кубель (35-я) и Трэвис Санхайм (56-я).

Победу «Каролине» в овертайме принес Даги Хэмилтон (62-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Каролины» стало 52 очка, клуб находится на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Филадельфии» 50 очков и восьмое место там же.