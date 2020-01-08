Сент-Луис, США, , 08:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

Голами в составе «Сент-Луиса» отметились Тайлер Бозак (26-я минута), российский форвард «блюзменов» Иван Барбашев (27-я) и Дэвид Перрон (45-я).

У «Шаркс» голами отличились Тимо Майер (43-я в большинстве) и Эрик Карлссон (57-я в большинстве).

Отметим, по итогам встречи «Сент-Луис» укрепил свою лидирующую позицию в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 61 очко. У «Сан-Хосе» 42 очка и тринадцатое место там же.